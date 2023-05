Messi rompe el silencio y pide disculpas al PSG (video)

Por medio de las redes sociales, el futbolista Lionel Messi le pide perdón al PSG y a sus compañeros.

Messi acaba de publicar un video a través de las redes sociales, donde pide perdón de manera pública a sus compañeros de cancha y al equipo PSG, por lo ocurrido con su viaje a Arabia.

"Quería hacer este vídeo ante todo lo que está pasando. Primero de todo, pedir perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y en este no pude", explicó en el video Lionel Messi.

La disculpa de Leo Messi al PSG por su viaje a Arabia, vídeo en su instagram pic.twitter.com/WUjbDPUDse — Gerard Romero (@gerardromero) May 5, 2023

Los hechos

Lionel Messi fue suspendido de los entrenamientos y de los partidos del PSG durante dos semanas, sin goce de salario, por viajar a Arabia Saudita sin consentimiento del club parisino.

El club abrió el martes 2 de mayo un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, suspendido durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo de su club. No se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Pero Messi, que en junio cumplirá 36 años, cuya salida del PSG es probable a final de temporada, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino?

"Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado", dijo el entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier.