Messi vs. Cristiano en cuartos de final y Mbappé vs. Haaland en la fase grupos

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 dejó cruces imperdibles. Descubre en qué instancia se enfrentarían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, analiza el duelo confirmado entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Grupo I. ¡Conoce las estadísticas históricas de estas rivalidades!

El sorteo de la Copa del Mundo también dejó grandes enfrentamientos entre las grandes figuras del balompié. Para no ir tan lejos, en el Grupo I, la Francia de Kylian Mbappé se verá cara a cara con la Noruega de Erling Haaland, aunque la gran expectativa también era conocer el posible cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el caso de Leo y CR7, disputarán su sexta Copa del Mundo, algo inédito para cualquier futbolista, y aunque era imposible verlos en la primera fase, porque ambos estaban colocados en el bombo A del sorteo (por ranking FIFA), quedaba por conocer en qué ronda se enfrentarían.

En un mundo perfecto en el que pasa en cada partido lo que se supone que va a pasar (algo altamente improbable), estos serían los cuartos de final:



En una parte del cuadro...

Francia-Holanda

España- Bélgica



En la otra parte del cuadro...

Brasil-Inglaterra

Argentina-Portugal — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 5, 2025

En el hipotético caso que Argentina gane el grupo J y Portugal haga lo propio en el K, deberán sortear con éxito los dieciseisavos y octavos de final, para verse en la llave de cuartos.

Sería su primer duelo en un partido de competencia oficial con selección, ya que solo se han enfrentado en amistosos.

Hasta la fecha, registran 36 partidos entre sí, la mayoría en clubes. La "Pulga" ha ganado 16 y marcó 22 goles, el "Bicho" tiene 11 victorias y 21 anotaciones, mientras que empataron en 9 ocasiones. Su último duelo fue en diciembre de 2023, con la victoria 3-0 de la Juventus sobre el Barcelona.

Pasando al otro duelo individual destacado, entre Mbappé y Haaland, vivirán su primer encuentro a nivel de selecciones, entre los grandes goleadores del balompié moderno. Como antecedente, solo se han encontrado tres veces con sus clubes.

Mbappé y Haaland se enfrentarán el 26 de junio. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 5, 2025

En 2020, el París SG de "Kiki" se encontró con el Borussia Dortmund del "Androide", en los octavos de la Champions dejando una victoria por lado, mientras que su duelo más reciente fue en febrero de este año, bajo el formato de liga de la máxima competición europea, que tuvo al galo como ganador, aunque ambos anotaron en el duelo que finalizó 3-2 para los blancos.