Bukele presenta el "Metrocable", un proyecto similar al AeroMetro de Guatemala

  • Por Jessica González
13 de febrero de 2026, 08:50
Este proyecto marcará el inició de una nueva etapa en la movilidad de los salvadoreños. (Foto: captura de video)

Nayib Bukele está apostando por un sistema de transporte moderno y digno.

El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó el "Metrocable", un proyecto que ya está en marcha y que busca brindar un transporte digno y efectivo a la población del país centroamericano.

"Este proyecto permitirá conectar comunidades, reducir tiempos de viaje y abrir más oportunidades para miles de salvadoreños que cada día se trasladan para estudiar, trabajar o emprender", afirman las autoridades.

El Metrocable tendrá una extensión de 3.5 kilómetros y contará con cuatro estaciones: Zacami, sector de la Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Rubén Dario.

Estará formado por 153 góndolas, con capacidad para 10 personas, cada una. El servició arrancará desde las 3:00 de la mañana hasta las 20:00 horas. 

Según las autoridades salvadoreñas, la inversión aproximada será de 110 millones de dólares. 

Mira aquí:

