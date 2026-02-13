Bukele presenta el "Metrocable", un proyecto similar al AeroMetro de Guatemala

Nayib Bukele está apostando por un sistema de transporte moderno y digno.
El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó el "Metrocable", un proyecto que ya está en marcha y que busca brindar un transporte digno y efectivo a la población del país centroamericano.
"Este proyecto permitirá conectar comunidades, reducir tiempos de viaje y abrir más oportunidades para miles de salvadoreños que cada día se trasladan para estudiar, trabajar o emprender", afirman las autoridades.
El Metrocable tendrá una extensión de 3.5 kilómetros y contará con cuatro estaciones: Zacami, sector de la Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y Rubén Dario.
Estará formado por 153 góndolas, con capacidad para 10 personas, cada una. El servició arrancará desde las 3:00 de la mañana hasta las 20:00 horas.
Según las autoridades salvadoreñas, la inversión aproximada será de 110 millones de dólares.
