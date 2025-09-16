El mexicano que habría agredido a varios menores en Guatemala

-

Dentro de su equipaje, el hombre llevaba un uniforme del Ejército de Guatemala.

Un hombre de nacionalidad mexicana fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora por policías de la Unidad Especial de Investigación UEI-SGIC, en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas.

El detenido fue identificado como Gustavo Barriga Barriga, de 33 años, quien es señalado por el delito de producción de pornografía infantil.

La orden fue girada el pasado 12 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Específica en Delitos de Trata de Personas.

Según la investigación, el detenido habría viajado a varios países, incluyendo Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad, quienes en su mayoría, eran de familias de escasos recursos.

Luego de atraerlas, grababa material de contenido sexual, el cual era publicado en redes sociales, especialmente en la plataforma "X", obteniendo ganancias ilícitas a través de su difusión.

Tenía un uniforme del Ejército de Guatemala

Las autoridades lograron interceptarlo en el momento en que se disponía a abandonar el país con destino a México.

Dentro de su equipaje llevaba un teléfono celular, una cámara fotográfica, tres micrófonos, un adaptador para tarjeta Micro SD, auriculares, cuatro condones, un tubo de lubricante, un chip telefónico y un uniforme completo del Ejército de Guatemala, cuya procedencia también será investigada.