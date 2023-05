¡Indignación en México! Hombre lanza a un perro en aceite hirviendo

Los usuarios en redes sociales compartieron las imágenes para que las autoridades den con el responsable.

Un hombre fue grabado en México mientras lanzaba a un perro hacia una cazuela con aceite hirviendo.

En las imágenes se observa el momento que ha conmocionado a los habitantes de una comunidad en Tecámac en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo frente a una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez, San Pablo Tecalco y fueron captados por una cámara de videovigilancia.

| VIDEO SENSIBLE ⚠️: Un sujeto lanzó a un perro dentro de un cazo de aceite hirviendo, afuera de un local del municipio de Tecámac, Estado de México. El perrito lamentablemente murió.



Compartir para identificar y localizar al sujeto. pic.twitter.com/0rtkCVn9Lt — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 29, 2023

Luego del hecho, un empleado de la carnicería intenta sacar al animal, sin embargo fue demasiado tarde y las quemaduras por el aceite le causaron la muerte al perro.

En redes sociales se ha generado una ola de indignación para dar con el responsable.

Sanciones

Por estos hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta investigación contra quien resulte responsable.

Desde 2021, en el Estado de México se aprobó una pena de hasta seis años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.