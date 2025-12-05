Municipal recupera a un jugador clave, pero tiene en duda a dos

-

El defensa guatemalteco José el "Caballo" Morales es la principal novedad en la convocatoria de Municipal para el juego ante Mictlán, en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025.

MÁS FÚTBOL: Así fue el día después de Xelajú tras la final centroamericana

Los rojos no habían podido contar con el lateral izquierdo desde que se lesionó en el último partido de Guatemala en la eliminatoria mundialista ante Surinam, el pasado 18 de noviembre.

En el juego ante los sudamericanos, Morales sufrió una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano.

Antes del juego ante Marquense, por la última jornada de la clasificación, Caballo ya se había unido a los entrenamientos, pero el cuerpo técnico consideró no exponerlo ante los leones.

Ahora volverá a las convocatorias ante los conejos en la serie de cuartos de final, aunque siempre utilizará un protector en la zona afectada.

Los rojos viajarán a Jutiapa este viernes por la mañana con las dudas del guardameta Kénderson Navarro y de Pedro Altán, quien presentaron molestias físicas durante la semana. Será hasta este viernes cuando el cuerpo técnico decida si los incluye en la lista o no.