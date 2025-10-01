“Mi hijo no era marero”, habla madre de adolescente asesinado

-

La madre de uno de los adolescentes asesinados recuerda a su hijo y rechaza señalamientos.

ARTÍCULO RELACIONADO: Identifican a dos adolescentes hallados sin vida en Mixco

Dos adolescentes fueron encontrados sin vida el lunes 29 de septiembre en un área boscosa en zona 6 de Mixco.

Se trata de Ángel Pascual y Eduardo Josué Quej, ambos de 16 años, reconocidos por sus familias en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) un día después del hallazgo.

(Imagen: Alerta Alba Keneth)

"Mi hijo no tenía tatuajes, no era marero; nada de eso. Era un niño normal, estudiaba, ayudaba en el taller de su papá... nunca imaginé que esto pasaría", declaró la madre de una de las víctimas, quien solicitó que la muerte de los jóvenes no quede impune.

(Imagen: Alerta Alba Keneth)

Salieron a comprar pizza

De acuerdo con los familiares, los jóvenes salieron de clases alrededor de la 1:00 de la tarde con la intención de comprar pizza y luego regresar a sus hogares. Sin embargo, no volvieron. Ante la desaparición, se activó una alerta Alba-Keneth.

Bomberos Municipales de Mixco y Bomberos Voluntarios localizaron los cuerpos entre la maleza de un camino de terracería. Según el reporte preliminar, presentaban señales de violencia y se encontraban sin algunas prendas de ropa.

Los socorristas confirmaron que ambos cuerpos presentaban señales de violencia. (Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

Además, según las indagaciones la motocicleta en la que se transportaban no fue encontrada, por lo que las autoridades no descartan que se tratara de un robo, aunque la investigación sigue en curso.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) recabaron evidencias en el lugar para identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas ni hipótesis confirmadas.

La comunidad de Mixco permanece consternada por el crimen, que se suma a hechos recientes de violencia juvenil en la capital.