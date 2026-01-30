"Mi pobre angelito": el emotivo mensaje de "Kevin" a su madre fallecida recientemente

Macaulay Culkin publicó un emotivo mensaje como "Kevin" en "Mi pobre angelito" a su mamá "Kate", la actriz Catherine O'Hara, con motivo del fallecimiento de ella.
OTRAS NOTICIAS: Muere Catherine O'Hara, mamá de Kevin en "Mi Pobre Angelito"
Macaulay siempre vio a Catherine, más que su compañera actriz, como una verdadera madre, desde que ambos compartieron créditos en la famosa película que es un clásico navideño.
A través de Instagram el actor escribió su despedida dedicándole estas palabras:
Mamá.
Pensé que teníamos tiempo.
Quería más.
Quería sentarme en una silla a tu lado.
Te escuché.
Pero tenía mucho más que decir.
Te quiero.
Nos vemos luego.
Su expresión generó diversas reacciones entre los fanáticos de ambos.
La muerte de Catherine O'Hara
Conocida mundialmente por su icónico papel como la madre de Kevin en la película "Mi Pobre Angelito", falleció a los 71 años.
El medio estadounidense TMZ publicó que la intérprete falleció este viernes 30 de enero, dejando un gran legado en el medio artístico.
También fue conocida por sus papeles en "Beetlejuice" y su voz en "The Nightmare Before Christmas".
MIRA: