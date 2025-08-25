Mi Primera Casa: Gobierno ha entregado 222 viviendas de 1,200 previstas para 2025

-

Otras 850 familias esperan el desembolso del crédito con el cual podrán adquirir una vivienda.

Datos del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) confirman que durante lo que va de este año 1,072 familias han calificado o precalificado para recibir un crédito para adquirir una vivienda social.

Las familias han logrado optar al crédito gracias al fondo Mi Primera Casa, conformó Sergio Silva, presidente del CHN, quien precisó que ya se han desembolsado 222 créditos que representan alrededor de Q93 millones.

Precisó que por el momento ya hay 850 créditos precalificados y comprometidos con las familias que ya decidieron "que casa o apartamento quieren", los cuales suman otros Q367 millones.

Sergio Silva, presidente del banco Crédito Hipotecario Naconal. (Foto: SCSP / Soy502)

"Esto nos da alrededor de 1,072 clientes que ya están básicamente en el proceso final de su casa con Q460 millones de monto. Esto nos deja muy cerca de la meta planteada para este año de 1,200 viviendas y cumplir con el primer tramo de este fondo de Q500 millones", explicó Silva.

Explicó que hay una enorme cantidad de familias que han mostrado interés por aplicar a un crédito del fondo, pues 4,174 personas han demostraron interés particular en una vivienda.

Según el presidente del CHN, la problemática más grande a la que se han enfrentado es que para el segmento de vivienda social "no hay tanta oferta como se quisiera".

Pero esperan que esta vaya creciendo conforme pase el tiempo y como ejemplo señaló que actualmente tienen 50 proyectos habitacionales, los cuales ofrecen para este año 1,800 opciones de vivienda y para el 2026 estiman que la disponibilidad de viviendas sea de al menos 4,500.

Entre los datos del fondo que resaltó Silva están que los créditos fueron otorgados a un 55% de hombres y un 45% mujeres y que, en términos de ingresos, el 92% de todos los clientes están por debajo de cuatro salarios mínimos.

Según el CHN ya hay 850 créditos precalificados los cuales se desembolsarán pronto. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el programa fue diseñado para "darle una respuesta a mucha gente que no tiene cómo acceder al crédito que finalmente pueda llevarlos a concretar ese objetivo especial que es asegurar un techo a su familia".

"Son créditos con tasas muy favorables. Son intereses por debajo del mercado y son plazos de hasta 40 años", puntualizó el mandatario.