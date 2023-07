Doblete de Messi y el Inter Miami clasifica a siguiente ronda de la Leagues Cup

-

El Inter Miami de Leo Messi logra la clasificación a los dieciseisavos de Final de la Leagues Cup.

En el segundo partido de Leo Messi con el Inter de Miami, el equipo de Florida consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, tras imponerse al Atlanta United por 4-0.

Al minuto 8 del primer tiempo, Messi anotó el primer gol del partido tras un pase milimétrico de Sergio Busquets.

El remate del argentino se estrelló en el poste izquierdo del arquero, sin embargo, el balón regresó al 10 y este solo tuvo que empujarla.

Busquets Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club #MIAvATL | 1-0 | #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

A los 21 minutos Messi anotó su doblete en el partido (2-0) tras una jugada individual iniciada en el medio campo.

GO OFF, LEO MESSI.



A 20-minute brace for @InterMiamiCF's star man. pic.twitter.com/vzrDobOFRc — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023

Antes de terminar la primera parte, Robert Taylor anotó un golazo (3-0) tras una buena jugada del equipo local.

ROBERT TAYLOR BANGER



Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

El 4-0 llegó de nuevo por Taylor a pase de Messi.

Taylor bags a brace 2️⃣



Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night #MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Con este resultado, el Inter de Miami aseguró el primer lugar de su grupo en la Leagues Cup, con lo cual podría enfrentarse en la siguiente ronda al Orlando City, Santos Laguna, o Houston Dynamo.

La siguiente ronda

Las llaves de Dieciseisavos de Final de Leagues Cup arrancarán la siguiente semana y los partidos se disputarán del miércoles 2 al viernes 4 de agosto.

La Leagues Cup entrega 3 boletos a la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, que otorga un acceso al Mundial de Clubes. Para el Inter Miami esta es una opción más prometedora que la MLS.

En la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami va en último lugar de su conferencias y se encuentra a 12 puntos de puestos para clasificar a la zona de repechaje.

El próximo partido del Inter Miami en la MLS será el domingo 20 de agosto a las 17:30 horas de Guatemala, frente al equipo de Charlotte FC.