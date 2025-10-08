Asiste al Miautastic Fest 2025, el evento ideal para los amantes de los gatos

Versión Impresa
  • Con información de Sandra Sebastián/Colaboradora
08 de octubre de 2025, 11:23
Miautastic Fest 2025 reunirá a expertos y voluntarios por el bienestar de los gatos.&nbsp;(Foto: Fb&nbsp;Miautastic Fest)

Charlas, humor y actividades solidarias marcan el Miautastic Fest 2025 en el Zoológico La Aurora, un evento gratuito dedicado al bienestar felino.

Los amantes de los gatos se reunirán en el Miautastic Fest 2025, que se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre, de 9:00 a 19:00 horas, en el salón de exposiciones del Zoológico La Aurora.

Se trata de un evento educativo y solidario, ya que tiene como meta recolectar una tonelada de donaciones en alimentos y medicamentos para apoyar la labor de la Asociación Animalista de Escuintla (Asandes), dedicada al rescate de animales.

El evento ofrecerá charlas gratuitas, humor y la meta de reunir una tonelada de donaciones para gatos en situación de calle. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)
En esta edición se busca fortalecer el conocimiento sobre el cuidado responsable de los gatos, promover la tenencia consciente y, sobre todo, generar un impacto social concreto: apoyar a los gatos en situación de calle.

Durante los dos días del evento, los asistentes podrán participar en una serie de charlas informativas impartidas por expertos nacionales e internacionales, entre ellos veterinarios, etólogos y creadores de contenido especializados en el comportamiento y bienestar de los gatos.

Estos son algunos de los invitados que estarán presentes en el Miautastic Fest. (Foto: FB Miautastic Fest)
La actividad incluirá una presentación de stand-up comedy con temática felina, a cargo de Andrea Elmo, quien cerrará el festival con una puesta en escena que combina humor y reflexión sobre la vida con gatos.

Aunque el evento está dedicado a los felinos, no se permitirá el ingreso de animales para priorizar su bienestar, según indicaron los organizadores.

El ingreso al festival es gratuito y está organizado por la plataforma Gatomalteco. El acceso a las conferencias será posible con registro previo en el formulario de inscripción disponible en la cuenta de Instagram @MiautasticFest.

