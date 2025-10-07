Película "Así es mi caserío" cuenta con la actuación de vecinos de Amatitlán

-

'Así es mi caserío': La película guatemalteca que captura la esencia de Amatitlán con la participación actoral de vecinos locales.

Acción, suspenso, drama y comedia son los ingredientes de la película "Así es mi caserío", filmada recientemente en el barrio El Pedregal, Amatitlán, con la participación de 20 vecinos que decidieron convertirse en actores para dar vida a una producción que busca retratar la cotidianidad de la comunidad.

La trama, inspirada en vivencias reales, refleja tanto los conflictos como las alegrías de los pobladores. "El nombre es porque así se vive aquí, con peleas, reclamos, dolor y comedia, ya que los chapines a todo le hacemos chiste", explicó el editor y productor Alex Flow, creador de la historia.

Los productores dan indicaciones a los actores sobre la dirección de la actuación. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La película no solo expone las dificultades sociales, sino que también resalta la belleza de los paisajes del municipio, como el lago de Amatitlán, la venta de dulces típicos y las escenas en caseríos y aldeas vecinas.

En la dirección contó con la asesoría de Erick García, invitado especial que puso su experiencia al servicio de la producción.

La filmación incluye a negocios y vecinos que viven en el área de El Pedregal. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Aquí se unieron Guatekamy Producciones y Algo Extraño GT. Estamos tratando de resaltar mucho las filmaciones, cortometrajes y series de Guatemala. Ya se han grabado en otros municipios, pero esta historia les va a encantar", aseguró García.

Los productores, guionistas y actores trabajan para presentar la película en los próximos días. La proyección oficial se realizará en Amatitlán, donde se espera un evento lleno de sorpresas.

Los realizadores planean llegar en helicóptero, mientras los protagonistas harán su entrada en limusina sobre una alfombra roja, al estilo de un gran estreno de cine.