Michael Keaton y Ben Affleck encarnarían a Batman en "The Flash"

El teaser de la película de "The Flash" reveló multiversos donde aparecerán algunos Batman, uno de ellos será encarnado por Michael Keaton, el otro será Ben Affleck.

Michael Keaton volverá a ser Batman en 'The Flash' y 'Batgirl', reviviendo la nostalgia de muchos amantes de la entrega que fue dirigida por Tim Burton y protagonizada por el actor.

Michael Keaton y Ben Affleck acompañarán a Ezra Miller (intérprete de The Flash) en la entrega que promete nuevos multiuniversos como el de Spider-Man: No Way Home.

En el teaser de The Flash publicado hace algunos meses se observa al Caballero de la Noche, incluso se muestra el icónico auto que se guarda en la Baticueva.

Michael Keaton en Batman. (Foto: Oficial)

Los medios especializados afirman que Aflleck aparecerá mucho menos tiempo que Keaton, en la historia se incluye al General Zod de Michael Shannon, Faora-UI de Antje Traue y Supergirl de Sasha Calle, en una verdadera aventura de viajes en el tiempo y realidades paralelas.

Ben Affleck. (Foto: Oficial)

Recuerda el teaser: