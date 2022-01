Filtran escena eliminada de "Spider-Man - No way home"

A través de las redes sociales se filtró una escena eliminada de "Spider-Man: No way home" donde aparece Harry Holland, hermano del protagonista.

La película del héroe arácnido incluiría más rostros de los esperados pues a través de redes sociales salió a luz una escena que fue eliminada con un actor inesperado.

En ella aparece el hermano de Tom Holland, Harry Holland. Este momento no fue incluido en el corte final.

(Foto: Harry Holland)

En el video se observa a Harry Holland interpretando a un joven ladrón, que fue atrapado por el superhéroe y quedó colgando de una telaraña de "Spider-Man".

(Foto: Twitter)

A inicio de diciembre, Tom Holland fue entrevistado en The Graham Norton Show y contó de la presencia de su hermano Harry en "Spider-Man: No Way Home".

"Elegimos a Harry y está en el set. Me acerco al coordinador de acrobacias y le digo: 'Por favor, hagas lo que hagas con la acrobacia, haz que esté de cabeza'. Estábamos haciendo la escena, Harry estaba boca abajo balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Está haciendo un muy buen trabajo. Y a medida que avanzaba el día, tenía estas líneas en la cabeza pero estaba comenzando a olvidarlas y sus ojos estaban a punto de salirse".

