Midalys, bailarina de Ricardo Arjona, sorprende a fan con inesperada noticia

Midalys Perdigón se encargó de dar una sorpresa a una fan de Ricardo Arjona que no pudo obtener entradas para la residencia "Lo que el seco no dijo".
OTRAS NOTICIAS: "Arjona me dijo que sería una locura": Midalys, la bailarina que brilla en el Teatro
La bailarina que se ha hecho viral por su talento en Guatemala llamó Karina para darle la noticia de que ingresaría a uno de los shows del guatemalteco.
"¿Sabes de dónde te estoy llamando?, dijo Midalys. "Del escenario del show, ala, yo quiero estar ahí, no puedo hablar, estoy muy emocionada, contestó nerviosa Karina.
"Para que te emociones aún más tenemos una sorpresa para ti, hemos estado pendientes de tus mensajes en las redes y nos encanta que seas tan fan, tú y tu familia... te queremos regalar dos entradas, vamos a hacer magia, arréglate, vístete y ven con quien tú quieras", dijo la artista.
"No puedo creerlo", contestó Karina.
En el clip se aprecia que la también guatemalteca estuvo en los primeros lugares de la platea "Me queda corto expresar con palabras lo que pudimos vivir, fue una experiencia inolvidable, se me salieron las lágrimas", contó al ser abordada al final del concierto.
Aún quedan más momentos mágicos de noviembre y diciembre en "Lo que el seco no dijo" de Ricardo Arjona.
MIRA: