Mides busca entregar bono de Q 500 a más de 300 mil familias en 2026

El Mides es una de las instituciones que busca contar con más dinero en 2026 y sus autoridades explicaron que una de sus metas es aumentar la cobertura del programa Bono Social.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) busca contar con un presupuesto de Q 4,100 millones el próximo año y, según sus autoridades, el 33.8% de esos fondos servirán para entregar un bono social de Q 500 a familias de escasos recursos, residentes en distintos puntos del país.

Abelardo Pinto, jefe de esa cartera, indicó que se busca destinar Q 1,387.6 millones para el programa de transferencias monetarias condicionadas, que otorga un aporte por llevar a los niños de 6 a 14 años a la escuela y otro por llevar a los pequeños de 0 a 5 años a sus controles de salud.

Tal información la brindó el funcionario durante una reunión con la Comisión de Finanzas del Congreso y aseguró que la meta es llegar a 343,699 familias al finalizar el 2026.

El programa Bono Social del Mides entrega Q500 por familia, mediante transferencias monetarias condicionadas. (Foto: Archivo/Soy502)

Diputados plantean dudas

Miembros de la sala legislativa cuestionaron al ministro acerca de los mecanismos de transparencia que se aplicarán para entregar el bono a los beneficiarios y plantearon dudas acerca sobre el incremento presupuestario para el programa en un año preelectoral.

Al respecto, Pinto aseguró que la selección de las familias a quienes se otorgaría la ayuda económica se hará con base en datos obtenidos en el Registro Social de Hogares, mediante el cual se obtuvo información de la población más pobre del país en municipios priorizados.

De acuerdo con el Mides, si se autoriza el presupuesto que pide para el próximo año, se podría entregar el Bono Social de Educación y Salud en 80 municipios. Actualmente, se tiene cobertura en 25 jurisdicciones y se apoya a 107,425 núcleos familiares, se dio a conocer.