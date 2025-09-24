Miel San Marcos anuncia sus conciertos especiales por 25 años de trayectoria

-

Para celebrar sus 25 años de trayectoria, dando testimonio de un ministerio familiar que se ha convertido en un movimiento internacional, la agrupación Miel San Marcos anuncia sus conciertos especiales en Guatemala y México

Se trata de un cuarto de siglo que ha sido lleno de fe y esperanza a través de la música cristiana, por medio del cual han logrado llegar a los corazones de millones de personas con sus letras y alabanzas.

"Estos 25 años son un recordatorio de la fidelidad de Dios. Es un testimonio de que Él ha guiado cada paso, sosteniendo nuestra misión de llevar un mensaje de fe y esperanza", indicaron los hermanos Morales.

Miel San Marcos durante sus conciertos. (Foto: Miel San Marcos)

Las grabaciones del 25 aniversario tendrán lugar en el estadio Cementos Progreso y en la Arena CDMX.

"Guatemala es nuestra casa, y México una de las primeras naciones que nos abrazó con amor. En ambos países Dios nos ha rodeado de ministerios que nos inspiran a seguir en el propósito que Dios marcó para nosotros", agregaron.

Durante los 25 años de carrera artística, han ganado varios premios. (Foto: Miel San Marcos)

El origen

Miel San Marcos es una de las bandas cristianas más trascendentes de la música latina contemporánea. Fue fundada en el año 2000 por tres hermanos, Josh, Luis y Samy Morales, en la ciudad de San Marcos, Guatemala.

Los hermanos Morales, miembros de Miel San Marcos, comparten en familia. (Foto: Miel San Marcos)

Con Doce producciones discográficas, han recorrido el mundo compartiendo sus múltiples éxitos originales como: "No Hay Lugar Más Alto", "Danzo En El Río", "Levántate Señor", "Proezas», "Increíble", "Agradecido", "Amamos Tu Presencia", "Yo Creo", "Yeshua El sonido de Libertad", "Fiesta", "Libre", "Mi Libertador", "Grande y Fuerte», entre otros.

Durante su trayectoria, la banda ha recorrido más de 25 países y alrededor de 80 ciudades en América, El Caribe, Europa y Asia, alcanzando una nueva generación que busca una profunda intimidad con Dios.