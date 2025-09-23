Festival Guatecoral 2025 reúne coros nacionales e internacionales

-

Descubre la programación de Guatecoral 2025, festival que celebra la música y que en esta edición honra la memoria de Felipe Ortega Iriarte.

El festival anual del Coro Nacional de Guatemala, Guatecoral 2025, vuelve a escena para conmocionar al público con una explosión de voces y armonías.

El evento se lleva a cabo del 22 al 26 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El Centro Cultura Miguel Ángel Asturias se llena de música durante las presentaciones. (Foto: cortesía Coro Nacional de Guatemala)

"El propósito de esta iniciativa es difundir la música coral de autores nacionales, así como a sus autores", comentó Vinicio Salazar, del Coro Nacional de Guatemala.

Este año el festival cuenta con la participación de 15 agrupaciones corales, y por primera vez, habrá una edición de Guatecoral Escolar, con nueve coros.

Además, en esta edición se rinde homenaje póstumo al maestro Felipe de Jesús Ortega Iriarte, quien falleció el 22 de diciembre de 2024.

Se harán varias presentaciones del Coro Nacional de Guatemala y otros coros. (Foto: cortesía MCD)

El jefe de instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), Fredy Sagastume, contó que Ortega Iriarte tuvo la visión de fundar el festival para conocer el talento de los coros.

Este año el festival alcanza un nivel internacional y cuenta con la presencia del Ensamble Vocal Cuicanime, de México.

El Coro Nacional de Guatemala invita a los vecinos a hacerse presentes a Guatecoral 2025. (Foto: cortesía Coro Nacional de Guatemala)

Programación

Todas las funciones son a las 19:30 horas, y para obtener las entradas, es necesario estar pendientes de las publicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes.

Miércoles 24 de septiembre

Coros: Coro Nacional para Personas con Discapacidad "César Augusto Hernández", Coro Polifónico de la Universidad Rafael Landívar, Guatelírica y Ensamble Vocal Cuicanime (México).

Coro Nacional para Personas con Discapacidad "César Augusto Hernández", Coro Polifónico de la Universidad Rafael Landívar, Guatelírica y Ensamble Vocal Cuicanime (México). Lugar: Teatro de Cámara Hugo Carrillo.

Jueves 25 de septiembre

Coros: Cafella, Coro de Mujeres Ana María de Pira y Camerata Vocal Corodemia.

Cafella, Coro de Mujeres Ana María de Pira y Camerata Vocal Corodemia. Lugar: Palacio Nacional de la Cultura.

Viernes 26 de septiembre