Miel San Marcos inaugura escuela para niños en situación vulnerable

Miel San Marcos inauguró una escuela para niños en situación de vulnerabilidad, en Ciudad Quetzal, donde, a través de la educación, se transformarán vidas y se materializarán sueños.

A través de su "Fundación Fe y Amor" y en alianza con la organización "AMG", la agrupación desea reflejar el amor de Dios, compartiendo sus bendiciones con el prójimo, con el fin de enseñarles a desarrollarse, además se construyó y entregó una vivienda más a una familia en su tierra natal.

La educación es importante para Miel San Marcos. (Foto: Miel San Marcos)

Fe y Amor

La fundación tiene como objetivo construir de viviendas para viudas, huérfanos y personas en extrema pobreza, sembrando esperanza en distintos hogares del país.

Un recinto que apuesta a la educación

Se trata de la escuela "Las Vistas", ubicada en la "Comunidad Vistas, Ciudad Quetzal", con capacidad para atender a 349 niños y centrada en la educación integral: académica y espiritual, donde las nuevas generaciones podrán recibir acompañamiento, formación y valores que inspiren un futuro diferente.

La inspiración

La historia de este establecimiento se origina en la tragedia causada por la tormenta Mitch, que dejó innumerables pérdidas, incluyendo la de sus seres queridos. AMG comenzó con la visión de apadrinar y apoyar a niños de esta comunidad.

"Es un sueño cumplido, definitivamente Dios cumple promesas y hoy nuestro corazón está lleno de gratitud y lágrimas. Gracias, AMG, por esta alianza, le damos gloria al Señor por permitirnos sumar esfuerzos", expresó Josh Morales de Miel San Marcos.

Foto: Miel San Marcos.

"Aquí se presentará el mensaje más importante, el de Jesús. Nuestra oración es que todos estos pequeños puedan llegar a los pies de Cristo", dijo Samy Morales.

El representante de la asociación AMG, Briann Dennet, expresó su emoción por ver desarrollarse este proyecto:

"Como el evangelio siempre ha sido el enfoque de Miel San Marcos, así como de AMG, esta es una alianza hecha en el cielo. Es una bendición trabajar con nuestra familia Morales de Miel San Marcos".

Foto: Miel San Marcos.

Un hogar para quien más necesita

Durante la visita de la agrupación a poco da la celebración por el 25 Aniversario de la banda, los integrantes entregaron una casa en Chimaltenango. "Una familia tiene un techo donde la presencia de Dios será fundamento y refugio. El amor puesto en acción es uno de los mensajes más claros que podemos predicar", dijo Luis Morales Jr. de Miel San Marcos.

Miel San Marcos

Fue fundada en el 2000 por los hermanos, Josh, Luis y Samy Morales, en la ciudad de San Marcos. "No Hay Lugar Más Alto", "Danzo En El Río", "Increíble", "Agradecido" y "Grande y Fuerte".

Foto: AFP.

Han hecho historia con grabaciones como "Proezas" que reunió a miles de asistentes en el Anaheim Convention Center Arena y "Como en el Cielo", reuniendo a más de 17 mil personas en La Arena Ciudad de México.

Foto: Miel San Marcos.

También está "Pentecostés", grabado en el Madison Square Garden, de Nueva York, y EVANGELIO, que reunió a una audiencia de más de 20,000 personas en el Crypto.com de la ciudad de Los Ángeles.

