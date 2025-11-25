El cambio de Matthew Morales previo a la noche de adoración por Miel San Marcos

-

Matthew Morales, uno de los integrantes más jóvenes de Miel San Marcos, sorprendió con una encuesta entre sus seguidores para hacer un cambio drástico con motivo de la noche de adoración, que se aproxima en Guatemala.

En un divertido video junto a su pequeña prima Isabella, Matt hizo lo inesperado: "Papum se quitó el bigote", dice la bebé.

"La pregunta para todos los que les gusta opinar, ¿con bigote o sin bigote? necesito su ayuda", explicó, luego de decir que entre más personas opinaran, se lo quitaría.

Tras esto hizo lo que muchos le escribieron y se rasuró, mientras recibía las porras de su primita. "No me gusta", le agregó ella antes de pasarse la máquina.

"Sin bigote", "sin" y "de todas formas te ves bien", fueron algunos de los comentarios. Luego de la hazaña Isabella dijo: "me gusta Papum", aprobando el nuevo estilo y luego dijo a los espectadores: "Nos vemos en Guatemala".

La agrupación que sirve a Dios envió un mensaje al regresar a casa: "Regresamos a casa: ¡San Marcos! Aquí comenzó todo: el lugar donde nuestros padres fueron enviados a echar raíces, donde crecimos y donde también crecieron nuestros hijos".

"En esta tierra, y en esta iglesia, donde servimos por tantos años, fuimos formados, marcados y luego enviados a las naciones. Todo lo que somos lleva la huella de lo que aquí recibimos".

"Hoy comenzamos con todo, recordando aquellas canciones que han acompañado nuestra historia. Fue realmente increíble adorar juntos, en casa, rodeados de familia. No hay nada que se compare con volver a este lugar y sentir nuevamente ese abrazo espiritual que solo el hogar puede dar. Estamos expectantes por todo lo que Dios tiene preparado para Guatemala".

Noche de alabanza y adoración en Guatemala

Miel San Marcos se presentará en la ciudad de Guatemala el 29 de Noviembre, en el estadio Cementos Progreso. El evento, que es parte de su celebración de 25 años, incluirá invitados especiales y será una grabación en vivo. Las entradas están disponibles en el sitio web de Ticketasa.

