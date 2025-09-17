Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Miel San Marcos ya prepara su celebración en Guatemala

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
17 de septiembre de 2025, 13:52
Los hermanos Luis, Josh y Sami Morales fundaron el grupo en 2000. (Foto: cortesía Miel San Marcos)

Los hermanos Luis, Josh y Sami Morales fundaron el grupo en 2000. (Foto: cortesía Miel San Marcos)

Los integrantes de Miel San Marcos compartieron su alegría por regresar al país para celebrar junto a los guatemaltecos 25 años de música.

TE PUEDE INTERESAR: Waleska de Miel San Marcos canta con Marcos Witt en Teatro Dolby

El festejo incluirá la grabación de un disco en vivo, en dos importantes fechas: 29 de noviembre, en el Estadio Cementos Progreso, de la zona 6 capitalina, y 6 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Josh y Sayra Morales, durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 17 de septiembre. (Foto: Kevyn Girón)
Josh y Sayra Morales, durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 17 de septiembre. (Foto: Kevyn Girón)

En una conferencia de prensa, Josh y Sayra Morales, integrantes del grupo, revelaron que cada concierto contará con un setlist que recorrerá su trayectoria, además de temas inéditos e invitados especiales.

"Queremos que cada persona que asista sepa que es parte de algo hermoso que trasciende a lo eterno", expresaron.

LEE: Miel San Marcos recibe tres nominaciones a importantes premios internacionales

Miel San Marcos, fundada por los hermanos guatemaltecos Josh, Luis y Sami Morales, es una de las bandas cristianas más importantes de Latinoamérica.

El grupo ha sido destacado por importantes publicaciones, como Billboard. (Foto: cortesía Miel San Marcos)
El grupo ha sido destacado por importantes publicaciones, como Billboard. (Foto: cortesía Miel San Marcos)

El legado del grupo se extiende ahora a nuevas generaciones de los Morales, como Waleska, Matthew y Francheska, quienes empiezan a destacar también en lo individual.

Los boletos para el concierto están disponibles en Ticket Asa: 

  • Graderío Q115
  • Gramilla Q150
  • Gramilla VIP Q200

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar