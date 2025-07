Miel San Marcos recibe tres nominaciones a importantes premios internacionales

-

Miel San Marcos recibió tres nominaciones en los GMA Dove Awards, de la Asociación de Música Gospel de Estados Unidos.

La agrupación guatemalteca compite en las categorías "Spanish Language Recorded Song of the Year" (Canción grabada en español del año), por el tema "Dios de generaciones"; "Long form music video of the year" (video musical de larga duración del año), por el clip "Dios de generaciones en vivo desde Houston, Texas" y "Spanish language worship recorded song of the year" (Canción de adoración grabada del año en español) por "Quién Más".

"Honrados de recibir 3 Nominaciones para los GMA Dove Awards para este año, con el álbum "Dios de Generaciones" y nuestra familia de 'Gateway worship español', ¡gracias por la consideración! Nuestro objetivo siempre ha sido honrar el nombre de nuestro Dios y bendecir a la iglesia y cuando sucede algo como esto, lo rendimos todo a los pies de Cristo", expresaron.

¿Cuándo son los GMA Dove Awards?

La 56ª edición anual de los GMA Dove Awards se llevará a cabo el 7 de octubre de 2025, en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennesse.

La ceremonia se transmitirá en exclusiva por el canal TBN y TBN+ App, el viernes, 10 de octubre de 2025, a las 7:30 pm y 10 pm (Hora del Este de EEUU).

Foto: Oficial.