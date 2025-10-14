De la pasión infantil al éxito internacional: La historia de Miguel Castillo

-

Conoce al maestro de música y director de bandas que inspira a cientos de estudiantes en Guatemala. Descubre su trayectoria y cómo su pasión musical viaja por el mundo

Para conocer un poco más de su historia en la música, Soy502 conversó con Miguel Castillo, quien se ha destacado como maestro de música en varios centros educativos y también como director de diversas bandas musicales.

Su trayectoria inició en 2017, en el colegio Monseñor Aníbal, donde fundó la banda Moanca. Para el 2019, se incorporó al colegio Bethania, donde continúa dirigiendo la banda hasta la actualidad.

Actualmente es director de la banda Bethania. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Posteriormente, en el 2020, ingresó al colegio San José, institución en la que actualmente labora como maestro e instructor de la nueva Banda San José.

Desde los 7 años

Castillo comentó a este medio que su amor por la música nació a los 7 años, cuando participaba en concursos escolares. Desde entonces, ha construido una carrera sólida y variada como cantante solista, integrante de la agrupación tropical La Banda Urbana, saxofonista en diferentes eventos e instructor de bandas musicales.

Su grupo musical es contratado para eventos especiales y también han estado en televisión. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El talento y dedicación del profesor Castillo lo han llevado a compartir su música más allá de las fronteras, pues con sus bandas ha visitado países como El Salvador, Honduras y Estados Unidos, en los cuales ha desarrollado diversas presentaciones.

Vecinos y estudiantes lo reconocen por su entrega y pasión. "Gracias a sus enseñanzas descubrí mi amor por la música", agregó Luis Hernández, estudiante.