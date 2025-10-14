Santiago Martínez obtiene medalla de bronce en Olimpiada de Geometría

Santiago Martínez Velázquez sumó a sus logros una Medalla de Bronce en el 2do Concurso Mexicano de Geometría.
El estudiante guatemalteco, ya tiene dos medallas de plata y ahora cuenta con una de Bronce, en una reciente competencia en el país del norte.
Martínez compitió el 10 de octubre y fue premiado el 13 de octubre en los Campeonatos de Olimpiadas Matemáticos COM del "2do. Concurso Mexicano de Geometría" que se desarrolló de manera virtual.
Los jóvenes que se encuentran en la zona Bronce son acreedores de 25 puntos del Circuito Nacional COM25.
En julio de 2025 participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur SIMOC donde se llevó la plata.
