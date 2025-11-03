Stranger Things: Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso

-

Un escándalo surge a pocos días del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things: la actriz Millie Bobby Brown habría sido víctima de acoso e intimidación, por parte de David Harbour.

Según el medio británico Daily Mail, Bobby Brown habría denunciado a Harbour antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Al parecer existen "páginas y páginas de acusaciones", aunque no se específica si los actos fueron de índole sexual.

A partir de esta denuncia, Netflix habría comenzado una investigación, misma que hizo que se alargara el estreno.

Según el medio estadounidense Page Six, durante la grabación del episodio final de la serie, la actriz habría estado acompañada constantemente por un representante personal en el set con el fin de evitar cercanía entre ambos, además, durante la promoción de la temporada, los actores no posan juntos ni se les ve en los mismos eventos.

Momento complicado en la vida personal de David Harbour

Las supuestas acusaciones se unen el momento complicado del actor, quien puso fin a su matrimonio con la cantante Lily Allen, incluso, en las redes se rumora que el disco nuevo de la cantante es un reflejo de las infidelidades y daño emocional que sufrió por parte del actor de Hollywood.

Pese a la crisis entre ambos, ella habría apoyado a su entonces esposo, en la investigación. "Lily lo apoyó durante todo ese tiempo. Fue un período muy duro", realtó una fuente cercana a la pareja al medio británico.

Los personajes

En la aclamada serie Millie Bobby Brown interpreta a Eleven, protagonista de la ficción, mientras que David Harbour da vida a Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins y figura paterna del personaje principal.

El próximo 26 de noviembre llegará a Netflix la primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things.