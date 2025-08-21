Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que son padres

Milllie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que son padres de una pequeña niña, emocionando a sus seguidores.
OTRAS NOTICIAS: Millie Bobby Brown de "Stranger Things", se casó con el hijo de Bon Jovi
Millie Bobby Brown, de 21 años y Jake Bongiovi, de 23, dieron la bienvenida a una bebé que adoptaron.
"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra hija adoptada", compartió la pareja en una publicación conjunta en Instagram el jueves. "Estamos más que emocionados por embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad". "Y luego hubo 3", se lee.
Así inició su romance
La estrella de "Stranger Things" y Bongiovi suscitaron por primera vez rumores de romance en 2021, después de que el hijo deJon Bon Jovi compartiera en Internet un selfie de los dos. La pareja debutó en la alfombra roja en marzo de 2022.
Y luego Brown lo reveló: "Nos conocimos en Instagram", dijo a Wired. "Y fuimos amigos durante un tiempo, y luego, ¿qué puedo decir?".
Ahora inicia una nueva etapa, ya que ambos aseguran que quieren tener una familia numerosa. La pareja se casó cuando ella tenía 19 años.
MIRA: