“Un Millón de Amigos” recauda más de Q10 millones

- En un acto realizado en el Hogar Virgen del Socorro, se llevó a cabo el cierre de la Octava Edición de la Rifa "Un Millón de Amigos", bajo el lema "Sé el milagro que alguien necesita", haciendo entrega del monto recaudado por los números vendidos y los premios. En esta edición se logró recaudar un total de Q10 millones 325 mil 636, gracias a los guatemaltecos que adquirieron sus números en más de 5 mil puntos de venta a nivel nacional y a las empresas patrocinadoras como Banco Industrial. Gracias a estos recursos, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro continúan transformando vidas: Más de 120 mil pacientes recibieron atención médica en hospital, especialidades, centro de diagnóstico y laboratorio clínico.

En los hogares permanentes se brindó cuidado a más de 500 residentes, con servicios que incluyen: 523 mil 788 raciones de alimentos, 145 mil 000 atenciones médicas, 3 millones de libras de ropa lavada y 260 mil 000 fórmulas nutricionales. " Cuando nos unimos, cada acción y cada gesto de generosidad se convierten en un verdadero milagro " Michael Ascoli , miembro de la Asociación Amigos Pro Obras Sociales. Los números ganadores Los premios otorgados en la Rifa "Un Millón de Amigos" constaron de 10 motocicletas, un pick up y una casa, los números ganadores son los siguientes: Motocicleta – No. 313,164

Motocicleta – No. 325,438

Motocicleta – No. 597,425

Motocicleta – No. 317,515

Motocicleta – No. 628, 653

Motocicleta – No. 674,319

Motocicleta – No. 803,314

Motocicleta – No. 52,364

Motocicleta – No.150,445

Motocicleta – No. 458,499

Pick up – No. 635,435

Casa – No. 467,248 Los premios podrán ser canjeados hasta el 3 de marzo de 2026. Para más información visitar la oficina central en la 8ª avenida 3-90, zona 14, Edificio La Rambla, Torre II, oficina 2-2. (Fotografía cortesía: Obras Sociales del Santo Hermano Pedro)