Mindef asegura estar listo para construir cárcel de máxima seguridad en Izabal

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El proyecto forma parte de la estrategia para retomar el control del Sistema Penitenciario, según las autoridades.

El Gobierno, a través del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), afirmó que se encuentra preparado para iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Izabal.

Así lo aseguró el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz, quien destacó que únicamente resta la resolución de un proceso legal para dar continuidad a las obras.

"El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno dio un paso firme y trascendental en la colocación de la primera piedra, la primera sección del muro para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal", indicó el funcionario.

Subrayó que el proyecto ha cumplido "con rigor cada uno de los requisitos establecidos, incluyendo estudios de riesgo, evaluaciones ambientales, análisis de factibilidad, estudio hidrológico y geológico".

El ministro de la Defensa Henry Saénz señaló que esperan una resolución favorable para comenzar con la construcción del centro carcelario. (Foto: SCSP / Soy502)

Sáenz garantizó que la obra responderá no sólo a estándares nacionales, sino que a internacionales "adecuados a una planificación seria".

El ministro resaltó el acompañamiento internacional en el diseño y planificación de la infraestructura, señalando que el proyecto cuenta con el respaldo de expertos del Gobierno de Estados Unidos.

Agregó que la construcción de esta prisión busca aislar a privados de libertad considerados de alta peligrosidad, a quienes se les atribuye la continuidad de operaciones criminales desde centros penitenciarios.

"Esta infraestructura forma parte de una estrategia integral orientada a recuperar el control del sistema penitenciario y lograr un aislamiento efectivo de los reos de máxima peligrosidad, quienes por años han pretendido convertir estos centros carcelarios en verdaderos centros de operaciones criminales", puntualizó el funcionario.

Reconoció que el proyecto enfrenta actualmente una pausa temporal debido a un recurso legal en trámite, sin embargo, reiteró que el Ejecutivo mantiene su disposición para avanzar una vez se resuelva el proceso judicial, confiando en un fallo favorable que permita continuar con la obra.

"El Gobierno está listo para construir la cárcel de máxima seguridad. Lo haremos en el momento en que las condiciones legales lo permitan, en estricto cumplimiento al Estado de Derecho, porque nuestra fortaleza radica en actuar con firmeza, pero principalmente con legalidad, y esto da la legitimidad", expresó Saénz.

El titular de la cartera de la Defensa Nacional enfatizó el respeto a los procedimientos legales y a las instituciones del país, al tiempo que manifestó su expectativa sobre la resolución del caso.

"Reitero que el Gobierno es respetuoso del marco jurídico y respetamos las instancias y los plazos y esa es la mejor forma de poder llegar a que el estado de derecho se consolide. No tenemos la menor duda de que se va a resolver lo que el derecho procede, que es construir la cárcel. Estamos respetando los plazos y estamos agotando las instancias", concluyó el funcionario.