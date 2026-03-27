"El Triunfo": colocan primera piedra de la cárcel de máxima seguridad

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La cárcel de máxima seguridad en Izabal será construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

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Este viernes 27 de marzo, autoridades participaron en el acto oficial de la colocación de la primera piedra para la construcción de la cárcel de máxima seguridad, instalaciones que que estarán ubicadas en Izabal.

La cárcel llevará por nombre "El Triunfo" y tendrá un costo aproximado de Q1 mil millones. Se tiene contemplado que la construcción dure cerca de 12 meses para ser inaugurada el 30 de marzo de 2027.

Durante su discurso en la actividad, el presidente Bernardo Arévalo, aseguró que son acciones para recuperar la seguridad el país.

"No debemos perder de vista algo muy importante, los desafíos de seguridad que enfrentamos en Guatemala, están entrelazados con el secuestro del sistema de justicia, que hemos sufrido durante mucho tiempo, el crimen oganizado, el narcotráfico, las pandillas, han encontrado cómplices en fiscalías, juzgados y cortes", dijo el presidente.

Hoy damos un paso importante hacia la transformación del Sistema Penitenciario del país, colocando la primera piedra de la cárcel de máxima seguridad en Izabal. https://t.co/RSRugD2DEE — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) March 27, 2026

Las capacidades

La cárcel será construida en una finca en Izabal, en un lugar que perteneció a un narcotraficante extraditado hacia Estados Unidos.

Al respecto, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, expresó: "Demostrar el compromiso de construir una cárcel de máxima seguridad que cumpla con estándares internacionales, pero también los propósitos de la justicia, castigar a los delincuentes y en la medida de lo posible buscar su rehabilitación".

"Es una instalación crítica, es una instalación con capacidades, calidades y la capacidad va a ser de dos mil privados de libertad", agregó Henry Sáenz, ministro de la Defensa Nacional.

Colocan primera piedra de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal.



Video: Jorge Sente pic.twitter.com/cKmmckQfbt — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 27, 2026

Según las autoridades, la cárcel podrá albergar pandilleros y criminales de alta peligrosidad, pero será decisión de los jueces de ejecución.

También indicaron que tendrá anillos de seguridad amplios y que dispondrá de guardias del Sistema Penitenciario nuevos.