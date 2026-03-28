Sala de Izabal suspende construcción de "El Triunfo" por riesgos de inundación

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Una Sala de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó un amparo provisional y suspendió la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo".

El Gobierno de Guatemala recibió un revés con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal, denominada "El Triunfo".

Los trabajos de construcción iniciaron el 27 de marzo, y un día después se notificó sobre un amparo otorgado por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal.

El amparo otorgado de manera provisional, suspende de manera inmediata la construcción de la cárcel.

"Toda vez, que a juicio de los Honorables Magistrados que integramos este Tribunal Constitucional, las circunstancias lo hacen aconsejable en este momento; por lo que se deja en suspenso de manera inmediata", se lee en la resolución.

Sala Mixta de la Corte de Apelaciones otorgó amparo provisional y suspendió la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo".

Las razones

Según la resolución de la Sala, hay un evidente riesgo con la construcción de la cárcel, tanto para privados de libertad como para la población.

"De llevarse a cabo la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad en el Municipio de Morales Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia con las sabidas pérdidas materiales o humanas que esto representará, atentando contra los derechos humanos de los privados de libertad, se estarían violentando de esta manera garantías y derechos constitucionales, aunado a ello existe un riesgo para la población".

El amparo fue solicitado por Cresencia Antonia Guerra Hernández de Guerra, Evelyn Liliana Guerra Perdomo, Rogelio Vanegas y Carlos Armando García Mancilla.

Estas son las razones por las que se otorgó el amparo provisional.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aseguró que los ministerios no han sido notificados.

"Hasta el momento, ni el Ministerio de la Defensa Nacional, ni el Ministerio de Gobernación han sido notificados de tal resolución", manifestó.