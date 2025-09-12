Se mantiene hermetismo sobre resultados de misión que negoció aranceles

-

Resultado positivo podría modificar la proyección del crecimiento económico del país.

El Gobierno de Guatemala finalizó una misión con representantes del Gobierno y empresarios de los Estados Unidos para discutir el tema de los aranceles, pero se mantiene el hermetismo sobre cuáles fueron los resultados de la misma.

El Ministerio de Economía (Mineco) confirmó que una delegación guatemalteca integrada por funcionarios de esa institución y de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, acompañados de representantes del sector empresarial guatemalteco, se reunieron con autoridades y empresarios estadounidenses en Washington, D.C., entre el 8 y 9 de septiembre pasados.

Algunas de las organizaciones privadas que acompañaron a la delegación guatemalteca fueron el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Cámara del Agro Guatemala (Camagro), Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), asì como la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex).

La ministra de Economía integró la misión que viajó a Estados Unidos. (Foto: Mineco / Soy502)

Se consultó al Mineco cuál había sido el resultado o conclusión a la que había llegado la misión con las autoridades y empresarios estadounidenses y la Unidad de Comunicación Social del Ministerio respondió que "próximamente se hará un pronunciamiento oficial", sin precisar cuándo se hará.

Por el momento, el Ministerio emitió un comunicado en donde se menciona que la misión concluyó "con el compromiso de los sectores público y privado de Guatemala de seguir impulsando, junto con Estados Unidos, una agenda común para crear más desarrollo, empleo y prosperidad".

Argumentos presentados

El Mineco también informó que "durante el encuentro se destacó la importancia de Guatemala como socio estratégico de Estados Unidos, subrayando que un país más fuerte contribuye a la estabilidad, la seguridad y el desarrollo compartido en la región".

Describió que la misión "resaltó que los beneficios comerciales para las exportaciones agrícolas y de vestuario son una decisión estratégica que protege empleos en ambos países, fortalece las cadenas de suministro y genera más oportunidades formales en Guatemala y ayuda a reducir la migración irregular".

Entre los argumentos esgrimidos por la delegación guatemalteca está que "remarcaron la solidez de la relación comercial bilateral" pues Guatemala compra más productos de Estados Unidos y al mismo tiempo "es un proveedor clave de bienes agrícolas y de vestuario que integran las economías de ambos países".

Para finalizar, la institución concluyó en que se presentó a los representantes estadounidenses "los avances de Guatemala en facilitación del comercio, como la modernización de aduanas y la reducción de barreras, que hacen más ágiles los procesos y generan confianza para exportadores e inversionistas".

El Gobierno busca que algunos productos que se producen en Guatemala tengan arancel cero para ingresar a los Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Esperan buenas noticias

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), confirmó que tuvo conocimiento que la delegación guatemalteca regresó al país el 10 de septiembre último y que lo que los representantes nacionales lo que buscan es que "los productos que no se produce en Estados Unidos, pero sí en Guatemala tengan un arancel cero".

"Es lo que están negociando, sería sumamente positivo para el país, ya que no estaríamos sacrificando el volumen de exportaciones a Estados Unidos a raíz de que el precio de este producto, pues es más alto en Estados Unidos, así que nuevamente ojalá estas negociaciones aterricen en buen término", afirmó el funcionario.

Agregó que en el caso de Guatemala hay un esfuerzo público-privado y espera que "de resultados positivos".

Al ser consultado si tener una respuesta positiva por parte del Gobierno estadounidense podría variar la proyección de crecimiento económico de algunos sectores o del país, respondió que "podría ser".

"Recordemos que la transmisión de estos aranceles que está cobrando Estados Unidos no son inmediatos, según dicen expertos, pueden tardar de 6 a 12 meses. Lo que vemos es que las exportaciones a pesar de estos aranceles han crecido", afirmó González Ricci.

El presidente de Banguat señaló que los sectores lo que desean es que acabe la incertidumbre. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente del Banguat indicó que para variar la proyección también hay que ver otros factores como la inflación en los Estados Unidos y las proyecciones de empleo, lo cual puede ocasionar alteraciones en el comercio.

"Aquí lo que todo el mundo está pidiendo a Estados Unidos es eliminar y reducir esta gran incertidumbre de qué va a pasar. Al pasar lo que pese cada país tendrá que ir diversificando su economía de tal manera de seguir siendo productivos", puntualizó el funcionario.