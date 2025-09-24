Mineduc no contempla aumento para maestros en 2026

-

Autoridades del Mineduc dieron a conocer los planes para distribuir el presupuesto que piden para el próximo año e indicaron que no habría aumento para el magisterio.

El Ministerio de Educación (Mineduc) busca contar el próximo año con un presupuesto de Q 26,935 millones, mismos que le representan un aumento de Q706 millones, en comparación de su asignación de este año.

La titular de esa cartera, Anabella Giracca, llegó al Congreso para explicar a la Comisión de Finanzas y Moneda cómo se distribuiría ese dinero, sin embargo, no está previsto algún incremento salarial para el magisterio.

La funcionaria fue cuestionada al respecto por el presidente de la sala legislativa, Julio Héctor Estrada, y la respuesta fue que "está contemplado el aumento del 5% que se otorgó a los docentes" este año y añadió que, "por el momento", no se prevé ningún incremento para el 2026.

La titular del @MineducGT, Anabella Giracca, dijo en el @CongresoGuate que para el próximo año no se contempla ningún aumento al magisterio pic.twitter.com/Le1v4e9X6P — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 24, 2025

Apuestan por supervisión educativa

De acuerdo con Giracca, el alza presupuestaria que se busca para el siguiente ejercicio fiscal permitiría aumentar las contrataciones para la franja de supervisión educativa, sector en el que se busca abrir 4,668 nuevos puestos. La intención sería contar con más asesores pedagógicos, entre otros, según mencionó.

Solo para ese programa, la cartera educativa prevé invertir Q 695.87 millones.

La otra apuesta "fuerte" del Mineduc para 2026 sería la creación de 504 nuevos institutos de educación media, para ampliar la cobertura en ese ciclo, manifestó la ministra.