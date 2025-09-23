Transportistas piden al Estado cubrir el pasaje de las personas de la tercera edad

-

Empresarios del transporte urbano piden un subsidio de Q35 millones para seguir trasladando de manera gratuita a los adultos mayores.

Varias unidades de transporte urbano circulan por la capital con mensajes en mantas para pedir al Congreso y al Gobierno destinar recursos para cubrir el pasaje de personas de la tercera edad.

Buses que cubren distintas rutas sorprendieron al portar los carteles, en los cuales piden al Ejecutivo otorgar "apoyo económico, como una medida de justicia social," para los adultos mayores y "soporte al transporte urbano".

Un bus de la ruta 267 porta una manta con un mensaje hacia el Gobierno. (Foto: Wilder López/Soy502)

Otros, entretanto, se dirigen al Legislativo y exigen "una partida presupuestaria" para ese rubro.

A las unidades se les vio en distintos horarios, justo después de que un grupo de empresarios del sector requirió Q35 millones al Ministerio de Desarrollo Social, en concepto de subsidio para cubrir el pasaje de las personas de la tercera edad.

Un bus de la ruta 7 porta una manta con un mensaje hacia los diputados del Congreso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Han perdido Q18 millones

Walter Montiel, de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (Cademet), indicó que debido a la falta de un subsidio, desde 2023 se reportan "pérdidas de Q18 millones" por absorber el pasaje de los adultos mayores.

En ese marco, la entidad pidió a la Comisión de Finanzas del Congreso tomar en cuenta la situación y asignar fondos para ese ámbito en el presupuesto nacional de 2026.