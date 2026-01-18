Versión Impresa
Ministerio de Gobernación convoca a conferencia de prensa

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 10:52
En zona 1, se espera esta convocatoria de medios. (Foto: Archivo/Soy502)

En zona 1, se espera esta convocatoria de medios. (Foto: Archivo/Soy502)

Esto sucede en marco de los recientes ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la recuperación del control en centros penitenciarios.

OTRAS NOTICIAS: Se registran 13 ataques armados contra agentes de PNC

Se espera el pronunciamiento del Ministerio de Gobernación, que convocó a los medios y a la ciudadanía a estar pendientes de la transmisión realizada a las 11:15 horas en las instalaciones del ministerio, ubicadas en 6a. Avenida 13-71, de la zona 1.

Guatemaltecos espera un pronunciamiento ante los agentes fallecidos luego que fueran atacados en distintas zonas y municipios de Guatemala.

Además de información sobre la restauración del control en los centros penitenciarios amotinados desde el pasado 17 de enero. 

