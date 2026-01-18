Ministerio de Gobernación convoca a conferencia de prensa

Esto sucede en marco de los recientes ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la recuperación del control en centros penitenciarios.
Se espera el pronunciamiento del Ministerio de Gobernación, que convocó a los medios y a la ciudadanía a estar pendientes de la transmisión realizada a las 11:15 horas en las instalaciones del ministerio, ubicadas en 6a. Avenida 13-71, de la zona 1.
Guatemaltecos espera un pronunciamiento ante los agentes fallecidos luego que fueran atacados en distintas zonas y municipios de Guatemala.
Además de información sobre la restauración del control en los centros penitenciarios amotinados desde el pasado 17 de enero.