Presencia de las fuerzas de seguridad continuará en el barrio El Gallito

Operativos también incluyen el Sistema Penitenciario, afirman las autoridades.

Luego del masivo operativo que se llevó a cabo el domingo en el barrio El Gallito de la zona 3 capitalina, el Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó que la presencia policial en ese lugar continuará y no descartaron que existan alguna reacción por parte de las estructuras criminales.

Claudia Palencia, ministra de Gobernación en funciones, explicó que la decisión se tenía prevista desde ayer que se llevó a cabo la incursión en el barrio El Gallito, por lo tanto, se seguirá con la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar.

La funcionaria destacó que este operativo muestra el compromiso de la administración gubernamental con la seguridad, pues se ingresó a "un lugar que históricamente había sido olvidado y descuidado por las autoridades".

Claudia Palencia, ministra de Gobernación en funciones informó sobre la situación del barrio El Gallito. (Foto: Mingob / Soy502)

"Si bien no en la cantidad que fue ayer, vamos a seguir con la presencia policial, seguirnos en coordinación con las autoridades para la investigación", afirmó la funcionaria.

En la conferencia de prensa denominada La Ronda se informó que durante los operativos se logró detener a 19 personas que tenían órdenes de captura vigente, se detuvo a otras siete personas en flagrancia y seis más fueron notificados en centros de privación de libertad.

En total fueron 32 personas las que fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia. La ministra en funciones explicó que aún tienen pendientes varias órdenes de captura, por lo que seguirán trabajando en ello.

Palencia también agregó que el plan estratégico también contempla trabajar en el Sistema Penitenciario y en sectores de Jutiapa, lugares donde tienen información que se desarrollan actividades criminales de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS) y otro grupo criminal conocido como Los Caradura.

Asimismo, se le consultó a la ministra en funciones si tienen información de si los grupos criminales podrían reaccionar ante las acciones de las fuerzas de seguridad.

"No descartamos ningún evento de homicidios o ataques entre estas dos estructuras, mantenemos la alerta y la presencia en las ubicaciones en donde ellos operan y vamos a seguir manteniendo la presencia de policía", respondió la funcionaria.

Las fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo masivo en el barrio El Gallito zona 3 de la ciudad. (Foto: Archivo / Soy502)

José Portillo, viceministro de Seguridad del Mingob, destacó que la principal meta que tienen en la cartera es la reducción de homicidios.

"Desde esta perspectiva la recuperación de espacios públicos es importante. El Mingob a través de la PNC y el Ministerio de la Defensa, realizamos este operativo que impacta en las estructuras criminales que afectan la seguridad de nuestros habitantes, queremos recuperar estos espacios", afirmó Portillo.

Agregó que también ponen especial énfasis en el Sistema Penitenciario y para lograr el objetivo han hecho una serie de requisas conjuntas, las cuales son parte de esta estrategia de recuperación del control.