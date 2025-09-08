Vinculan cuatro casos por asesinato tras operativos en El Gallito

-

Luego de terminadas las diligencias se notificaron nuevas órdenes de captura.

El Ministerio Público (MP) informó que luego de realizarse 96 allanamientos este domingo 7 de septiembre, la mayoría en el Barrio El Gallito, se vincularon cuatro casos por asesinato.

Como resultado, un total de 32 personas fueron capturadas que presuntamente pertenecen a la Mara Salvatrucha.

El primer caso se trata del asesinato de dos personas, hecho ocurrido el 8 de agosto, en la colonia Landívar, de la zona 7 capitalina.

Por el asesinato de un adolescente, el cual fue localizado igualmente en la colonia Landívar, el 17 de junio del presente año, se ejecutó el segundo caso.

Un tercer proceso está relacionado a un asesinato ocurrido el 12 de mayo, el ocurrido en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El cuarto caso fue por un crimen ocurrido el 29 de junio, en Ciudad Quetzal, según indicó el MP.

Más órdenes de captura

En seguimiento a estos hechos, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión solicitó órdenes de aprehensión ejecutadas este 7 de septiembre.

Además, de notificar nuevas órdenes de captura en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito, dijeron las autoridades.