Mingob y MP investigan causas de cuerpos hallados en sacos en la vía pública

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El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda dijo que, en conjunto con el MP están investigando las causas que originan los asesinatos de personas que son encontradas "encostaladas".

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que en conjunto con el Ministerio Público (MP), investigan varias hipótesis para determinar cuáles son las causas que originan la muerte de personas que son encontradas "envueltas en costales, sábanas o bolsas", en varios puntos del país.

Aseveró que el fenómeno en mención se da por muchas causas, como la recomposición y lucha de poder de las propias pandillas, pero comentó q ue muchas veces cuestan atajar porque se dan en el interior de casas en donde la Policía Nacional Civil (PNC) no tiene capacidad para saber que esta sucediendo.

El pasado 8 de julio, las autoridades fueron alertadas del hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas negras. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, recordó que hace unas semanas, se capturó a unas personas que estaban descuartizando de manera flagrante a una persona.

Dijo el titular de la cartera del Interior que, en el caso del suceso de violencia ocurrido en Chimaltenango, con el asesinato a balazos de una pareja, se manejan dos versiones, la primera tiene que ver con un involucramiento en tema de narcomenudeo.

Mientras que la segunda, tiene relación con el despojo de una fuerte cantidad de dinero, aunque afirmó que no se descarta alguna otra que surja como consecuencia de la investigación.

Acciones a ejecutar

Reiteró que lo que se ha venido haciendo es un trabajo de recomposición, "pero lo que investigamos es para saber cuál es la razón y en qué consisten estas luchas de poder y quienes los que están tratando de asumir el liderazgo de estos grupos criminales".

Villeda dijo que, ahora que se están tratando más controles en las cárceles ha sido notorio un vacío de poder en razón que no pueden dar órdenes desde los centros carcelarios, apuntó.

Afirmó que, con esto, se ha definido que ellos mismos (pandilleros) han estado haciendo pugnas internas para lograr sus objetivos.