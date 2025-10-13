¡Recompensa de Q150 mil! Ministro de Gobernación ofrece dinero por reos fugados

-

Las autoridades piden a la población que si tiene información se comunique con la policía, ya que la llamada será confidencial.

Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), confirmó que se ofrece Q 150 mil de recompensa por información que permita la recaptura de cada uno de los 19 reos que se fugaron del centro carcelario Fraijanes II.

El ministro confirmó que el Mingob tomó la decisión de destinar en total Q3 millones para el pago de recompensas.

El funcionario, durante la conferencia de prensa La Ronda, se dirigió a la población en general y señaló que si alguien sabe dónde se escondieron o donde se encuentran debe llamar "inmediatamente al número 110 de la Policía Nacional Civil".

El Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de Q 150 mil por informacón que permita recapturar a cada uno de los reos que se fugaron de Fraijanes II. pic.twitter.com/Ef7YGLQ3wO — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) October 13, 2025

"Su información será atendida de manera confidencial y si su aporte nos lleva a su captura, usted recibirá Q 150 mil por cada uno de ellos", afirmó Jiménez.

El funcionario aseguró que van a encontrar a los reos fugados y recalcó que la ayuda de la ciudadanía es fundamental.

"Los vamos a encontrar, vamos a regresarlos a la cárcel en donde nunca debieron salir y me voy a asegurar personalmente que sean los primeros inquilinos de Renovación II que en las próximas semanas va a ser inaugurado", apuntó el ministro.