¡Fuga de reos! Gobernación destituye al director del Sistema Penitenciario

-

Las destituciones se realizaron en varios centros carcelarios del país mientras continúan las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Recapturado! Cae el primero de los 20 fugados de Fraijanes II

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la remoción del director del Sistema Penitenciario, indicando que la decisión responde a la necesidad de un cambio en el enfoque de la gestión penitenciaria, sin vincularlo directamente con la fuga de reos.

Además, Jiménez también ordenó la sustitución del director y subdirector de Fraijanes II, así como de otros centros penitenciarios, incluyendo Renovación I y II, Mariscal Zavala y Puerto Barrios.

El ministro señaló que las investigaciones continuarán y que cualquier funcionario con participación en los hechos será denunciado penalmente y separado de su cargo.

Jiménez enfatizó que las acciones para mejorar el control del Sistema Penitenciario continuarán hasta esclarecer completamente los incidentes ocurridos.

"No voy a evadir la realidad ni pretendo maquillarla, lo que ocurrió en Fraijanes II es una falla gravísima del Sistema Penitenciario, no hay explicación que valga definitivamente es algo que no debió de suceder", expresó durante La Ronda de este lunes 13 de octubre.

Reo recapturado

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció sobre la recaptura la madrugada de este 13 de octubre del reo Byron Eduardo Fajardo Revolorio, uno de los 20 reos que se escaparon de la cárcel Fraijanes II.

(Imagen: capturad e pantalla/X)

Además, indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) despliega a 45 mil agentes en todo el país para localizar a los demás reos fugados, aunque enfatizó que no estarán de manera directa en el operativo de búsqueda.

"Estarán involucrados no de manera operativa directa, pero si cada policía... que está de servicio en una comunidad, debe de estar atento", indicó Jiménez.

Asimismo, el funcionario señaló: "Aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación II".

(Imagen: capturad e pantalla/X)

Durante el fin de semana trascendió información sobre la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de Fraijanes II, al menos, ocho de estos, máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, considerados como terroristas por el Gobierno de Estados Unidos.

Reacciones: "inaceptable"

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, se pronunció por la reciente fuga de 20 privados de libertad, quienes estaban recluidos en Fraijanes II.

En la misma aseguraron que: "La fuga de terroristas del Barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable".

Además, recordaron que el 23 de septiembre, Estados Unidos designó a los miembros de las pandillas como terroristas. "El 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son", puntualizaron.

La fuga de terroristas del Barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable.



El 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son y hará rendir cuentas a cualquiera que haya brindado, brinde o decida brindar apoyo material a estos… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 13, 2025

También indicaron que harán rendir cuentas a cualquiera que haya brindado o brinde apoyo material a los prófugos u otros miembros de las pandillas.

Por aparte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció ante esta situación.

"La fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, quienes son miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional", comunicó el Cacif.

Guatemala exige justicia y certeza de castigo



Ante la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II, manifestamos:



Lee el comunicado completo aquí ⬇️https://t.co/AD4DXzMqoc pic.twitter.com/JubYlNPnU4 — CACIF (@CACIFGuatemala) October 12, 2025

Además, agregó que "este hecho revela una alarmante negligencia y un nivel de descontrol inaceptable por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación. La ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes en relación con estos hechos".