Mingob reporta el decomiso de 500 dosis de fentanilo, la "droga de los zombies"

El ministro de Gobernación reconoció que el país se enfrenta a un desafío por la presencia de fentanilo.

En lo que va del año, el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha confiscado por lo menos 500 dosis de fentanilo, una droga con un nivel de adicción 50 veces superior a la heroína y 100 veces al de la morfina, según datos oficiales.

Francisco Jiménez, titular de la cartera del Interior, se refirió al aumento de decomisos de esa droga, e hizo ver que buena parte de ella procede de Asia y Oceanía, desde donde llega al país por medio de paquetería aérea.

El funcionario habló del tema durante una reunión convocada por el diputado Orlando Blanco y mencionó que la cifra de incautaciones de la también conocida como "droga de los zombies" sería mayor, debido a un hallazgo reciente de ampolletas de esa sustancia.

"Tenemos un gran desafío"

De acuerdo con Jiménez, el negocio que representa el fentanilo estaría atrayendo la atención de la Mara Salvatrucha, entre otros grupos criminales, por la facilidad que habría para disolverlo y agregarlo a otros estupefacientes que se comercializan en el territorio.

El ministro reconoció que la presencia y un eventual aumento en el consumo de la sustancia genera preocupación al Gobierno porque implica un "impacto considerable a la salud pública y obviamente a la economía del país".

También refirió que el tema no suele socializarse "para no mandar un mensaje o sensación de pánico (en la población), pero es una realidad".

Tanto el jefe del Mingob como el diputado coincidieron en que hay una estrecha relación entre el "incremento del consumo y el incremento del mercado" para la mencionada sustancia. En ese marco, resaltaron la importancia de fortalecer las acciones de prevención.

La lucha contra el fentanilo

En junio pasado, la viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia, ya se refería al asunto, y durante una conferencia de prensa indicó que "lucha contra el fentanilo es una prioridad".

Además, alertó sobre el peligro que esta droga representa para los guatemaltecos y la urgencia de combatir su tráfico y consumo.

Uno de los aspectos que destacó en aquel entonces fue la implementación de medidas integrales en los ámbitos aéreo, marítimo y terrestre, con el objetivo de contrarrestar el tráfico ilegal de todo tipo de sustancia ilícita, precursores químicos y otros.

"No podemos ignorar el crecimiento del riesgo que representa el fentanilo, por ello desmantelar las redes de trasiego de precursores químicos y combatir su posible fabricación en el país será una prioridad innegociable", declaró la funcionaria.

Según el Mingob, el fentanilo podría estarse mezclando con otras drogas, lo cual incrementaría el nivel de adicción. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Por qué es tan peligroso?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés), el fentanilo ilícito es el que se asocia a más sobredosis y ocasiona unas 150 muertes por día en esa nación.

"Se distribuye en mercados de ilegales, por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras sustancias, debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas", se lee en el sitio web de los CDC.

Puesto que tiene la característica de que quienes la consumen entran en un tipo de letargo, este opioide recibido el mote de "droga de los zombies". Entre sus efectos destacan:

Pupilas pequeñas, contraídas, como de punta de alfiler

Somnolencia o perder el conocimiento

Respiración lenta o débil

Sonidos de atragantamiento o gorjeos

Cuerpo flácido

Piel fría o húmeda y pegajosa

Manchas en la piel, especialmente en los labios y las uñas

Un aspecto que han detectado las autoridades estadounidenses es que la sustancia se ha llegado a comercializar en gotas, polvos, golosinas y pastillas de colores, por mencionar algunos.

En Guatemala, igual que en otros países, el fentanilo se usa con fines médicos. En el sistema de salud pública sí se utiliza este fármaco, para el tratamiento de pacientes con dolores crónicos, pero bajo supervisión profesional.