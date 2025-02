"Vinagre de manzana", la miniserie que esta arrasando en Netflix

-

Esta miniserie de Netflix esta basada en la historia real de una influencer australiana que engañó al mundo.

"Vinagre de manzana" es una serie australiana inspirada en hechos reales, aunque incorpora momentos irrealistas durante la trama para darle más dramatismo a la historia.

Foto: ELLE

La trama sigue a la protagonista Belle Gibson (interpretada por Kaitlyn Dever) y Milla Blake (Alycia Debnam-Carey), dos jóvenes influencers que promueven un estilo de vida saludable y dietas estrictas como método para curar enfermedades graves, incluyendo el cáncer.

Tras hacerse una prueba electromagnética, sus resultados fueron negativos, pero Belle miente sobre su condición.

Durante el desarrollo de la serie, la influencer y su socia engañan a sus seguidores revelando que tiene un tumor cerebral, pero cuando todos descubren que es mentira sus vidas se desmoronan.

Esta historia, que generó mucha polémica en Australia y en todo el mundo, también fue inspirada en el libro "The Woman Who Fooled the World" ("La mujer que engañó al mundo") de los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano.

Foto: YouTube

Otro punto que dio mucho de qué hablar fue el "milagroso" efecto del remedio de Belle, el vinagre de manzana, pues muchos que sí padecían de la enfermedad creyeron en su poder curativo y comenzaron a consumirlo.

Mira el trailer: