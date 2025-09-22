Ministerio Público pide hasta 29 años de cárcel por muerte de Farruko Pop

-

Juicio por la muerte de Farruko Pop entra en su fase final: MP pide 29 años de prisión para uno de los acusados.

Este lunes 22 de septiembre, el juicio por el asesinato del joven creador de contenido Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, entró en la etapa de conclusiones ante el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó sus argumentos finales y solicitó una condena de 29 años de prisión contra Marcos Daniel Zunun, y 20 años y cuatro meses contra Carlos Roberto López Ortiz, ambos señalados como responsables del crimen ocurrido en mayo de 2024.

El MP solicitó una condena de 20 años y cuatro meses contra Carlos Roberto López Ortiz, señalado como responsables del crimen de Farruko Pop. (Foto: Wilder López/Soy502)

El MP recalcó que, según los registros, la tarjeta de débito de Farruko fue utilizada después de su muerte, lo que indica que ya había sido asesinado cuando los acusados hicieron uso de sus pertenencias.

Además, el MP sostiene que Carlos Roberto López Ortiz fue ubicado en el lugar donde fue hallado el cuerpo, basándose en el análisis de intercomunicaciones y en la declaración del perito.

También se señaló que, según los análisis forenses, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, y aunque no se identificó exactamente quién causó las lesiones, se apunta a una participación conjunta.

Marcos Daniel Zunun implicado en el asesinato de Farruko Pop. (Foto: Captura de pantalla)

La defensa argumentó que no existen pruebas biológicas que involucren a los acusados, ni comunicaciones que acrediten una coordinación entre ellos. Por aparte, señalaron que la acusación se basa en declaraciones contradictorias y que las huellas encontradas en la escena del crimen pertenecen a un tercero identificado como Hilario Velásquez.

Imagen del juicio en el Tribunal Décimo de Sentencia por el asesinato de Farruko Pop. (Foto: Wilder López/Soy502)

El Tribunal deberá ahora analizar todas las pruebas presentadas durante el debate oral y público, y se espera que emita sentencia.