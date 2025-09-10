Versión Impresa
La curiosa vivienda que fue allanada este martes en Huehuetenango

  • Por Geber Osorio
09 de septiembre de 2025, 19:16
Cuatro allanamientos se hicieron este martes en San Pedro Soloma, Huehuetenango. (Foto: MP)

Las autoridades realizaron diligencias para localizar armas en inmuebles de esa localidad. 

El Ministerio Público (MP) informó acerca de un operativo que se llevó a cabo en el municipio de San Pedro Soloma, del departamento de Huehuetenango.

Las diligencias fueron realizadas por la Agencia Fiscal de dicho municipio, en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).

Los allanamientos se hicieron en conjunto con fiscalías del MP y agentes de la PNC. (Foto: MP)
Se ejecutaron cuatro allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la aldea Ixlacuitz, en el mencionado municipio.

El objetivo de estos operativos era localizar armas de fuego. De momento, las autoridades no han indicado los resultados de estas diligencias.

Las autoridades ingresaron a las viviendas en búsqueda de armas de fuego. (Foto: MP)
