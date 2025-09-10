La curiosa vivienda que fue allanada este martes en Huehuetenango

Las autoridades realizaron diligencias para localizar armas en inmuebles de esa localidad.
El Ministerio Público (MP) informó acerca de un operativo que se llevó a cabo en el municipio de San Pedro Soloma, del departamento de Huehuetenango.
Las diligencias fueron realizadas por la Agencia Fiscal de dicho municipio, en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).
Se ejecutaron cuatro allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la aldea Ixlacuitz, en el mencionado municipio.
El objetivo de estos operativos era localizar armas de fuego. De momento, las autoridades no han indicado los resultados de estas diligencias.