Condenan a hombre a 26 años de prisión por agredir a una menor

El Ministerio Público (MP) informó que se logró condenar a 26 años y 4 meses de prisión a Pedro J., esto por dos delitos de violación con agravación de la pena.
Los hechos ocurrieron entre julio y octubre de 2023, en el interior de una vivienda ubicada en la zona 2 de Coatepeque, en Quetzaltenango.
Ambos delitos fueron cometidos por este hombre en contra de una niña de tan solo 11 años.
La sentencia
La condena se dio por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Coatepeque, en la que el MP consiguió que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese municipio dictara la sentencia definitiva.
Durante la audiencia se ordenó reparación digna económica y terapias psicológicas a favor de la víctima.