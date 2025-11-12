Ministerio de Salud y UNOPS anuncian dos nuevos acuerdos

-

Tras la finalización del primer convenio entre el Ministerio de Salud y UNOPS y las acusaciones de la FECI, estas entidades anunciaron dos nuevos acuerdos para la adquisición de medicina, equipo médico y más, no solo en hospitales sino también en centros de salud.

A través de un comunicado, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) anunció que junto con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, trabajan en el rediseño de la colaboración, pero esta vez enfocado en Redes Integradas de Salud para fortalecer los servicios de los primeros dos niveles de atención.

"La iniciativa conjunta avanza hacia una nueva fase de rediseño orientada a mejorar la organización, eficiencia y cobertura de los servicios en los primeros niveles de atención", se lee en el comunicado.

En ese sentido, están elaborando dos nuevos acuerdos que respondan a una nueva estrategia. Uno estaría enfocado en la adquisición de medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas, cáncer, entre otras y el otro enfocado en la adquisición de equipo médico.

"La firma de un Memorándum de Acuerdo (MOA) con UNOPS responde a la voluntad de las partes de unir esfuerzos para la promoción y ejecución de proyectos de cooperación, encaminados a la consolidación de los derechos de la ciudadanía. En ese sentido, al concretarse la relación con un organismo internacional de esta naturaleza, la misma se enmarca en los principios de libre consentimiento y buena fe que caracterizan las actuaciones que se desarrollan en el marco del derecho internacional. Por ende, los MOA son instrumentos flexibles cuyo alcance y temporalidad se definen de acuerdo a la implementación, las necesidades que buscan satisfacer y el presupuesto disponible", dice el comunicado.

Además, señala que en el acuerdo anterior, el cual quedó finalizado el 17 de octubre pasado, se había establecido un monto máximo de hasta $943 millones, pero que en ningún momento se contrajo una obligación de pago por ese monto, justificó el Gobierno.

El caso UNOPS

El 21 de octubre pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó un caso denominado "UNOPS, Corrupción Presidencial", en el mismo señalaban que el convenio firmado entre el Ministerio de Salud y UNOPS había inconsistencias detectadas por la Contraloría General de Cuentas.

Entre esas anomalías, señalaba que el convenio firmado tenía que haber sido aprobado por el Congreso de la República, debido al monto. Además, se basó en escuchas telefónicas, en las cuales la FECI insistió que estaba involucrado el hermano del presidente, aunque no presentó una acusación formal en su contra.

Por el caso, la Fiscalía de Extinción de Dominio decretó medida cautelar sobre $917 millones para evitar que el Ministerio de Salud pagara a UNOPS, pero en la audiencia ante el Juzgado de Extinción de Dominio para convalidar esa medida, se quedó sin materia, debido a que el Ministerio de Salud confirmó que dicho convenio había finalizado el 17 de octubre, días antes de la presentación del caso de la FECI.

Por este mismo caso, el Juzgado Noveno autorizó embargar el 35% del salario al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien además tiene un proceso de antejuicio en su contra.