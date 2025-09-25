Ministerios defienden propuesta de presupuesto en el Congreso

-

Cuatro ministros acudieron este miércoles al Congreso para defender la propuesta de presupuesto destinada al ejercicio fiscal 2026.

Los titulares de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Gobernación, comparecieron este miércoles ante los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para defender la propuesta de recursos planteados para el próximo año.

En el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el ministro Joaquín Barnoya, explicó que buscan un incremento de Q!,300 millones respecto al presupuesto vigente y que dichos recursos servirán para dignificar a los salubristas, fortalecer la red de salud, construcción de infraestructura y fortalecer los programas de acceso a medicinas a bajo costo y de calidad.

"Hay que hablar de infraestructura de hospitales y de la red integral de servicios de salud", manifestó Barnoya.

Otro aspecto abordado por el funcionario, fue la dignificación del recurso humano de salud, lo que se traduce en mejoras para los médicos y enfermeras.

Presupuesto previsto por la cartera de Salud según la presentación formulada por el ministro Joaquín Barnoya. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, Anabella Giracca, titular del Ministerio de Educación (Mineduc), explicó a los diputados que se necesita un presupuesto de Q26,934.99 millones para 2026, lo cual se traduce en Q1,405 millones más del rubro vigente.

En su argumentación, la funcionaria destacó que se pretende ampliar la cobertura del nivel básico y diversificado, así como la construcción de nuevos centros escolares y la continuación de las labores de remozamiento.

Anabella Giracca, ministra de Educación, durante su presentación ante la Comisión de Finanzas. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Queremos tener un impacto importante en la ampliación de cobertura del nivel básico y diversificado", expuso y también pretenden crear 504 nuevos institutos para dichos niveles educativos. "Es parte de la estrategia que tenemos planificada", afirmó.

En el caso del Ministerio de Gobernación, el titular Francisco Jiménez, detalló que de los Q8,000.7 millones vigentes, buscan un incremento del techo consistente en Q1,287,581,600, que implica un aumento del 13.47 por ciento.

Según Jiménez, buscan implementar el abordaje de estructuras criminales, la atención al fenómeno de la extorsión y la reducción de la cantidad de homicidios. Además, incluyó un aumento en el presupuesto de las gobernaciones departamentales.

Entre otros temas, describió el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y otros servicios de seguridad y apoyo.

Francisco Jiménez, titular del Mingob, defiende la propuesta de presupuesto planteada para 2026. (Foto: Wilder López/Soy502)

Para finalizar, Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social, comentó que solicitan Q4,100 millones para el próximo año y, de este rubro, se prevé que, más del 60 % sea destinado a programas sociales, entre estos, el Registro Social de Hogares y Mano a Mano.

El ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto durante su presentación ante la Comisión de Finanzas. (Foto: DCA)

Otras organizaciones que participaron en la romería de este día, fueron el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Fundación 2020, la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (Atal) y Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), entre otros.