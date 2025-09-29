Ministro de Comunicaciones asegura que hay escasez de asfalto

-

El ministro de Comunicaciones se enfrentó a varias críticas durante una reunión con jefes de bloque del Congreso.

Tensa se tornó una reunión entre los jefes de bloque del Congreso y el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, a quien se interrogó sobre el "poco avance" en la atención de la red vial del país.

Cuestionamientos por la falta de bacheo, entre otras intervenciones, en varias carreteras centroamericanas, nacionales y departamentales, enfrentó el funcionario y una de sus respuestas fue que "hay escasez y acaparamiento de mezcla asfáltica".

Otra de las dificultades que se ha enfrentado, según Díaz, es que ese material "solo se puede adquirir en la frontera sur de México y en Honduras", por lo que debe pedirse con anticipación.

Tal respuesta no fue bien recibida por los parlamentarios, quienes reaccionaron con risas y comentarios negativos a las declaraciones del ministro.

Uno de ellos fue Luis Contreras, representante de San Marcos, quien lo acusó de "mentir", pues, según dijo, en ese departamento hay una empresa que provee ese material.

Críticas por obras de arrastre

El funcionario también fue cuestionado por la cantidad de pagos para "obra vieja". Jairo Flores, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), mostró varias fotografías de "proyectos de arrastre" que ha retomado esta administración y que, según dijo, "reciben la mayoría de fondos", mientras no se ejecutan obras nuevas.

Díaz reconoció que no hay carreteras nuevas programadas y que su gestión se ha centrado en el mantenimiento de las rutas existentes. Además, rechazó que se esté pagando proyectos de arrastre, pues, aseguró, se trata de "obras multianuales que estaban abandonadas".

Diputados de distintas bancadas también pidieron explicaciones por "el abandono" de las vías que van hacia otros puntos del occidente, sur y oriente del país.

¿Escasez por cierre de Campo Xan?

Luego del cierre del Campo Xan y de la producción de petróleo en Guatemala, el pasado 12 de agosto, expertos en la industria anticiparon que habría una escasez en la producción de asfalto, incluso el jefe de la Anam, Sebastián Siero, dijo explicó que el problema de la escasez de asfalto afecta directamente a las empresas que tienen contratos con las comunas.

"El problema que lo están teniendo los proveedores. No pueden operar siempre porque ya se está empezando a escasear el asfalto", explicó el presidente de la ANAM.