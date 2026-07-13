Erwin Barrios asume la presidencia del Consejo Directivo del Inde

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Barrios tendrá participación directa en la conducción de las decisiones estratégicas del Instituto.

OTRAS NOTAS: El nuevo ministro de Energía y Minas es juramentado en el Consejo Directivo del Inde

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, fue juramentado como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), posición desde la cual deberá encabezar las sesiones y decisiones del órgano superior de la institución.

La juramentación de Barrios ocurrió la mañana de este lunes confirmó la Unidad de Comunicación Social del Instituto. Anteriormente el ministro había sido juramentado como miembro titular del Consejo Directivo.

El Inde es dirigido por un Consejo Directivo, responsable de orientar las políticas, planes y decisiones estratégicas relacionadas con la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica en el país.

Barrios tendrá entre sus principales funciones convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, así como mantener comunicación con los gerentes de la institución para facilitar sus labores operativas y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas.

Barrios también fue designado como ministro de Energía y Minas hace unas semanas por el presidente Bernardo Arévalo. (Foto: Inde / Soy502)

También deberá ejercer la representación legal del Inde, dentro de las limitaciones establecidas en la ley y cuando el Consejo Directivo lo determine expresamente.

La legislación señala, además, que el presidente deberá cumplir las demás atribuciones contempladas en la Ley Orgánica y en los reglamentos internos de la institución.

Más allá de las responsabilidades administrativas y legales, Barrios tendrá participación directa en la conducción de las decisiones estratégicas del Inde, entidad estatal autónoma y autofinanciable vinculada con el desarrollo eléctrico de Guatemala.

Entre los objetivos de la institución se encuentran promover acciones para garantizar la disponibilidad de energía necesaria para cubrir la demanda nacional, contribuir al crecimiento industrial y ampliar el acceso a la electricidad, principalmente en las áreas rurales.