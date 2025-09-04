Ministro de Finanzas recomendará vetar la ley que favorece a los Codede

-

Distintos sectores se han pronunciado en contra del Decreto 7-2025, que favorece a los Codede, y la cartera del Tesoro ya fijó su postura.

Tras el pronunciamiento de organizaciones sociales, académicas y empresariales, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, confirmó que recomendará al presidente Bernardo Arévalo vetar el Decreto 7-2025, que permitiría a los consejos departamentales de desarrollo (Codede) arrastrar fondos anualmente y acumularlos en su plan de gastos.

"Por supuesto que voy a recomendar al presidente el veto. Hay razones, incluso, constitucionales para vetar esta ley", dijo el funcionario, y criticó que la iniciativa que fue avalada "ni siquiera pasó por una discusión" en el pleno del Congreso.

"No tiene opiniones técnicas, pues fue sacada de la manga", opinó, al ser consultado sobre el tema.

Con aplausos, varios diputados celebraron la aprobación del Decreto 7-2025, el pasado martes 2 de septiembre. (Foto: Cortesía)

Entre otros aspectos, la normativa en mención agrega un artículo a la Ley Orgánica del Presupuesto, en el cual se faculta a los Codede trasladar al próximo año los recursos extraordinarios que no haya ejecutado.

Como no incluye una temporalidad, esto podrían hacerlo anualmente y acumular fondos, por ejemplo, para años electorales, según la diputada oficialista, Victoria Godoy Palala. Este es parte del artículo que ha sido blanco de críticas:

Fuente: Decreto 7-2025

"Se quedaron con el banco"

Menkos arremetió contra los diputados que impulsaron la norma en favor de los Codede y recordó que fueron los mismos que criticaron la iniciativa de ley para la agilización de la inversión pública, la cual surgió del Ejecutivo y fue duramente criticada por presuntamente propiciar la "discrecionalidad y corrupción" en la ejecución de obras.

"Los mismos autores de la idea de que estábamos pidiendo un cheque en blanco resulta que ahora se quedaron con el banco, no con el cheque", expresó el ministro.

Con ello haría alusión a miembros de la bancada Cabal, que fueron los más críticos de la propuesta anterior y ahora impulsaron el Decreto 7-2025, junto con la facción de Vamos que sigue a Allan Rodríguez.

A su criterio, esa ley no tiene como fin contribuir a la adecuada ejecución en los consejos de desarrollo, ya que "dista mucho de tener un carácter integral y también técnico".

“ En realidad, (los diputados) mandan un muy mal mensaje del interés genuino que debe haber de mejorar las capacidades de inversión pública ” Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas

Detectan irregularidades

Desde la tarde del pasado martes 2 de septiembre, cuando se aprobó la normativa, cada vez más sectores han alzado la voz en su contra y han pedido a Arévalo impedir que cobre vida legal, otorgando el veto presidencial.

Entre los aspectos que se han mencionado como irregulares destaca "la limitación de las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos", en alusión a un artículo que fija un plazo de cinco días para avalar los proyectos que planteen los Codede.

Otras presuntas anomalías detectadas por organizaciones especializadas en temas económicos y fiscales, así como por el sector empresarial, son:

Violación al principio de anualidad del presupuesto

Delegación al Ministerio de Finanzas Públicas de atribuciones que son exclusivas del Congreso

Creación de una bolsa paralela de fondos públicos

Eliminación de controles sobre el gasto público

Decreto aún no llega al Ejecutivo

Mientras se intensifican los debates en torno al tema, el Legislativo está a la espera de posibles objeciones al Decreto. De no obtenerlas, se prevé que el texto llegue al despacho presidencial la próxima semana.

Cumplido ese proceso, quedaría en manos del mandatario decidir sobre la sanción o el veto a la norma. Si ocurriera lo segundo, la ley regresaría al Congreso, donde los diputados podrían votar para obligar a que esta sea publicada y entre en vigencia.