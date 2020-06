Ministro de Salud explica por qué se relajó el confinamiento

Algunos criticaron que se redujera el toque de queda y que el fin de semana no haya restricciones, por considerar que se debe ser más drástico para prevenir el Covid-19. Sin embargo, las autoridades explican por qué lo hicieron.

De acuerdo con el ministro de Salud, Hugo Monroy, contener la propagación del coronavirus en Guatemala depende de todos.

"Es una situación de país. El uso de mascarillas, el distanciamiento social y en lo que podamos evitar el contacto físico, es lo que realmente nos va a evitar contagiarnos", dijo el funcionario.

Agregó: "Si nos confinamos, pero no respetamos las disposiciones, no usamos mascarilla, no nos lavamos las manos, no hay distanciamiento social, por más confinamiento que exista no vamos a lograr controlar la epidemia".

Para Monroy, la única medida que realmente va a funcionar para evitar el contagio, son las medidas preventivas y remarcó: "El evitar el contacto físico, es una de las principales medidas... si no tomamos las medidas, no vamos a poder controlar la epidemia".

Mientras que el director de la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19, Edwin Asturias, explicó que la movilidad entre la población ha continuado a pesar del establecimiento del toque de queda.

"Tenemos que basar lo que se hace con evidencia. Cuando se instituyó la cuarentena y el toque de queda inicial la disminución de la movilidad bajó en un aproximado de 60%, tal vez el pico más alto fue durante la Semana Santa, de allí en adelante, a pesar de los toques de queda hemos continuado la movilidad", detalló.

Según el galeno, se había logrado reducir la movilidad en un 59% aproximadamente, pero ahora la población ha continuado con su rutina y "nos movemos un 47% más".

"Es claro que a pesar del toque de queda hay una movilidad enorme. Y eso depende que cada uno de los guatemaltecos y de las empresas comprendan que debemos comenzar a trabajar en la manera de distanciarnos socialmente... no sirve continuar con toques de queda constantes si en el fondo cuando ese toque no está, nos movemos como si nada estuviera pasando", condenó Asturias.